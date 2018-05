O Poder da Curiosidade – Parte 1

Descubra como cultivar uma mente indagadora pode ajudá-lo a ter uma vida mais feliz e saudável

O que você mais quer na vida? Para a grande maioria de nós, a resposta é “ser feliz”. Em uma pesquisa de 2007 com mais de 10.000 pessoas de 48 países publicada na Perspectives on Psychological Sciences , a felicidade era vista como mais importante do que sucesso, inteligência, conhecimento, maturidade. sabedoria, relacionamentos, riqueza e significado na vida.

Felicidade é uma coisa boa. No entanto, tanto na minha pesquisa profissional quanto na minha experiência pessoal, observei que, quando nos concentramos apenas no que achamos que nos fará felizes, podemos perder a noção do que realmente acontece.

Em 2007, o economista de Princeton Alan Krueger, ganhador do Prêmio Nobel Daniel Kahneman e seus colegas publicaram um artigo chamado “Ainda estamos nos divertindo mais?” Eles colocaram essa questão: o progresso social, a prosperidade econômica e os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos mudaram qualidade de nossas vidas? Essas novas oportunidades nos permitiram passar mais tempo fazendo o que mais nos interessa, aumentando assim nossa satisfação e sentido na vida?

Para a maioria de nós, a resposta é não. A maioria dos americanos gasta menos de 20% de cada dia fazendo o que poderia ser chamado de atividades muito envolventes, agradáveis ​​e significativas (como conversar com amigos íntimos, relacionar-se com entes queridos, criar, jogar ou praticar uma prática espiritual). Em vez disso, a maior parte de nosso tempo e energia é gasta em atividades de trabalho e tarefas insatisfatórias (deslocamento, fila de espera nos correios, conserto de eletrodomésticos quebrados) ou descompressão de maneiras que não trazem alegria nem desafio (assistir TV, petiscar ou apenas “não fazer nada”).

Não precisa ser assim, se estivermos dispostos a sacudir nossa busca pela felicidade, introduzindo alguns elementos de surpresa

Uma das chaves mais confiáveis ​​e menosprezadas para a felicidade é cultivar e exercitar nosso senso inato de curiosidade. Isso porque a curiosidade – um estado de interesse ativo ou genuinamente querendo saber mais sobre algo – cria uma abertura para experiências desconhecidas, lançando as bases para maiores oportunidades de experimentar a descoberta, a alegria e o deleite.

A curiosidade é algo que pode ser nutrido e desenvolvido. Com a prática, podemos aproveitar o poder da curiosidade para transformar tarefas cotidianas em experiências interessantes e agradáveis. Também podemos usar a curiosidade para criar intencionalmente maravilhas, intrigas e interpretações de praticamente qualquer situação ou interação que encontrarmos.