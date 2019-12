Há muita imprensa sobre os “influenciadores” do Instagram ganhando muito dinheiro – e eu suspeito que muitas pessoas por aí estão tentando descobrir como entrar nesse movimento.

Como alguém pode se tornar um influenciador e tentar realizar shows com empresas que desejam criar uma campanha de influenciadores?

De acordo com dados da empresa de medição de marketing de influenciadores Instascreener, houve um crescimento de 83% em relação ao ano anterior nos gastos com marketing de influenciadores nos EUA e no Canadá.

Mas essa estatística não conta a história de quem são os influenciadores de hoje, se e como estão realmente ganhando dinheiro, e como é que alguém interessado em se tornar um influenciador pode começar.

Um influenciador digital deve estar sempre usando novos estilos de roupas, assim como roupas com peças feitas de crochê , além de usar outros acessórios para sair bem nas fotos.

Muitas pessoas olham para seus influenciadores favoritos e pensam: ‘Eu posso fazer isso’ – parece simples”, diz Lily Stern, analista de mídia social do TheClose.com, um site irmão do FitSmallBusiness. “Eles começam sua jornada de se tornar um influenciador, seguindo o que seu modelo está fazendo.

O problema é que seu modelo já está estabelecido, já tem seguidores, já está em parceria com marcas e já está postando o conteúdo que você está postando. ”

“Existem algumas marcas – como a marca de roupas Revolve – que cresceram para onde são baseadas exclusivamente em campanhas de influenciadores, principalmente no Instagram”, explica Anand. “As pessoas preferem realista a idealista e gostam de ser contratadas por ‘pessoas reais’.

Os anúncios tradicionais estão diminuindo em popularidade e eficácia, então as marcas estão empregando influenciadores do Instagram para promover seus produtos ou serviços para o público. ”

Então, como alguém que quer ser um influenciador pode começar?

–Encontre seu nicho. Deve ser algo em que você é realmente bom, e fora do conteúdo saturado de beleza / estilo de vida no Instagram, Stern salienta.

“Ter um nicho permite aumentar seus seguidores com hashtags específicas relacionadas ao seu conteúdo. Também atrai seguidores que estão interessados ​​nesse conteúdo específico ”, diz ela. “Mesmo que você tenha apenas 5.000 seguidores, contanto que sejam 5.000 seguidores interessados ​​em seu nicho específico, uma empresa desse nicho desejará fazer parceria com você.

Afinal, por que pagar um influenciador de estilo de vida típico com 100.000 seguidores que podem ter apenas 3% desse público interessado no produto de nicho de uma empresa, quando poderiam pagar você, que tem 5.000 seguidores especificamente interessados ​​no tópico relacionado ao seu produto? ”

–Toque nas ferramentas de mídia social. Anand sugere o uso de ferramentas de gerenciamento de mídia social como o Hootsuite para programar automaticamente as postagens. “No entanto, cuidado com os bots.

Embora eles obtenham seu acompanhamento barato, seu envolvimento será baixo, o que prejudicará suas chances com uma empresa ”, adverte. Anand também sugere verificar ferramentas de influenciadores de mídia social, como Socialbakers, que ajudam as empresas a localizar influenciadores específicos ao público que desejam atingir.