Como proprietários de empresas, é necessário continuar a fazer alterações incrementais para melhor atender seus clientes. De acordo com uma pesquisa da Cranfield University School of Management, pequenas empresas que ajustam ativamente seus planos com base nas necessidades do mercado crescem 30% mais rapidamente. O planejamento proativo seguido pela execução é a diferença entre os líderes da indústria e os retardatários.

Se você está expandindo um negócio no ambiente atual, pode atestar o fato de que as mudanças são rápidas. Novas plataformas, processos e fluxos de trabalho continuam a redefinir a maneira como nos envolvemos com o mercado.

Aqui estão três maneiras pelas quais você pode aproveitar a tecnologia para expandir seus negócios

É fundamental que todas as pequenas empresas tenham um sistema de contabilidade.

Mais importante, o sistema deve permitir que o pessoal-chave compartilhe dados, em tempo real, com contadores, investidores e credores. Uma solução baseada em nuvem pode garantir que o sistema possa acomodar o crescimento de seus negócios. Não há nenhum software pesado para baixar e as informações são seguramente protegidas externamente. Isso fornece aos tomadores de decisão acesso aos dados em qualquer dispositivo, a qualquer momento.

Uma solução baseada em nuvem, como QuickBooks Online, Xero ou Wave, ajudará você a controlar custos e otimizar sua contabilidade. Se você decidir contratar um contador ou terceirizar, a plataforma facilitará a redução de seus encargos administrativos.

Recursos humanos

Os negócios têm tudo a ver com relacionamentos.

Um dos relacionamentos mais importantes que você tem é com seus funcionários. No entanto, recursos humanos, ou RH, podem abranger uma ampla gama de atividades. A triagem, a entrevista e a contratação de candidatos exigem uma qualificação diferente da integração e gerenciamento de funcionários.

Trabalhei com um empresário que queria contratar um profissional de RH certificado pela SHRM. Depois de perceber que um funcionário em período integral não estava no orçamento, pudemos selecionar uma solução baseada em nuvem. Isso economizou o dinheiro do proprietário e, mais importante, o tempo.

Trabalhar com um parceiro integrado de RH e benefícios pode fornecer a você a experiência necessária para atrair e reter funcionários qualificados.

CRM

Os dados direcionam os negócios.

E é imperativo que você saiba quem são seus clientes, o que eles querem e como alcançá-los. Isso não é tudo. Muitas vezes, você terá que levar seus clientes em potencial por um processo de vendas ou funil. Isso consiste em vários pontos de contato que ocorrem desde o contato inicial até o fechamento da venda. Esses toques podem consistir em chamadas, e-mails ou reuniões.

Você quer ter certeza de capturar todas as interações. Esses dados fornecerão informações demográficas vitais, se você estiver vendendo para consumidores. Se você trabalha em B2B ou empresa a empresa, esses dados podem consistir na receita, número ou funcionários do cliente em potencial ou cliente e setor.

É necessário incorporar um CRM ou sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente em seu processo de vendas e serviços. Permite que você e sua equipe entendam melhor quem você está ajudando e como aprimorar a experiência. Essa inteligência pode levar ao desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Eu trabalhei com um cliente, que usou seus dados de CRM, para desenvolver um programa de fidelidade que levou a um aumento de 20% nas vendas de clientes existentes. A parceria com um fornecedor como Thryv, Keap ou Salesforce pode ajudar você a alcançar clientes em potencial e clientes mais rapidamente com suas soluções integradas de CRM e email marketing.

À medida que as tecnologias continuam a transformar o cenário dos negócios, é importante que os empreendedores fiquem à frente da curva. Existem muitos desafios, mas também existem muitas oportunidades. Métodos econômicos de construção de sua infraestrutura desempenharão um papel essencial na maneira como você decide expandir seus negócios.

Para obter alguma clareza, considere trabalhar com um consultor de negócios que possa atuar como uma extensão do seu negócio. Eles podem ajudar a guiá-lo através de algumas das novas maneiras pelas quais as pequenas empresas estão prosperando no ambiente atual.