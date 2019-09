Boas notícias para todos os homens livres do mundo. Pesquisadores chineses desenvolveram um novo tratamento para combater a calvície.

Os pesquisadores usaram estudos de milhares de homens em campos de trabalho na China para desenvolver um medicamento conhecido por tratar a calvície.

Baseado em hormônios animais, este medicamento pode reativar a função capilar extinta durante a queda de cabelo. Assim, homens carecas foram capazes de encontrar cabelos quase normais em menos de seis meses.

Mais surpreendente ainda, o laboratório responsável pela produção desse medicamento promete uma variação significativa na pigmentação dos cabelos. Ou seja, a dosagem do medicamento alcançará a cor desejada do cabelo, variando de loiro muito claro a marrom escuro.

Para constar, muitos internos que se envolveram no estudo ficaram vermelhos após o tratamento, o que é extremamente raro nas populações chinesas.

Segundo analistas, essa nova forma de tratamento pode revolucionar o problema da calvície (também conhecida como alopecia) em humanos, mas também abrir caminhos para a indústria de coloração de cabelos.

No entanto, um estudo sobre os efeitos colaterais do tratamento mostrou que alguns detentos desenvolveram patologias indesejadas: acne, capilares com coceira ou aumento de pêlos em todo o corpo.

